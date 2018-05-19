'50 bine yakın oyumuz var, 2-1 kesin'

Kapadokya FM radyosunda, Haber Panorama programında Gazeteci Ali Çamur’un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Nevşehir Milletvekili aday adayı Musa Ertaş, yapılan kamuoyu araştırmalarında partinin şu an itibariyle il genelinde 50 bine yakın oyu bulunduğunu ve İYİ Partinin Nevşehir’de milletvekili çıkarabilmesi konusunda bir problemi bulunmadığını söyledi.

Aday gösterilmesi halinde Nevşehir’de çok ciddi projeleri gündeme getireceğini kaydeden İYİ Parti Nevşehir Milletvekili aday adayı Musa Ertaş, AK Partinin Nevşehir’in hali hazırda çözümü bekleyen birçok sorununa henüz el atmadığını ve çözüm noktasında da ciddi bir irade ortaya koyamadığını da ifade etti.

Partinin oy potansiyeli konusunda ciddi kamuoyu araştırmalarının bulunduğunu söyleyen Ertaş, İYİ Partinin Nevşehir’de milletvekili çıkarabilecek en ciddi parti olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)