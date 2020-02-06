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5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Nevşehir 06.02.2020, 12:01 06.02.2020, 13:23
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki V.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.