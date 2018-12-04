5 Ülkeden 40 öğretmen ve öğrenci Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Bridging Cultures (Köprüleşen Kültürler) Erasmus projesi kapsamında Nevşehir’e gelen 5 ülkeden 40 öğretmen ve öğrenci, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiler.

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda konuk edilen öğretmen ve öğrencilere Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya tarafından bölgenin tarihi, doğal ve kültürel birikimlerine ilişkin bilgiler verildi.

Kaya, Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’in Türkiye ve dünya turizmi açısından vazgeçilmez bir önem taşıdığını dile getirerek, bölgenin 10 bin yıllık köklü tarihinde farklı din ve inançlara sahip insanların sıkı dostluk bağları ile hayatlarını devam ettirdiği ender dünya coğrafyalarından biri olduğunu kaydetti.

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Veli Sağır ve İngilizce öğretmeni Fitnat Tavacı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Bridging Cultures (Köprüleşen Kültürler) Erasmus projesi kapsamında Nevşehir’e gelen Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya’dan gelen öğretmen ve öğrencilere, Nevşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri hizmetlere ilişkin olarak da bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 14:51