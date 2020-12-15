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5 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 15.12.2020, 11:54 15.12.2020, 21:46
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, uyuşturucu madde temin etmek, yaralama ve tehdit, hakaret suçları olmak üzere 5 ayrı yakalama kararı bulunan A.E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.