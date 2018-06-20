4.Cappadox festivali sona erdi

14-19 Haziran tarihleri arasında Uçhisar’da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Cappadox Festivali sona erdi.

6 gün boyunca sanatı, sporu ve doğayı sevenleri buluşturan Festival süresince çağdaş sanat, vadi yürüyüşü, vadi bisikleti, gurme tadım, konser, ve meditasyon gibi açık hava aktiviteleri gerçekleştirildi.

4. Cappadox Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan açıklamasında, “Geçen yıl 3 gün süre ile gerçekleştirilen Cappadox Festivali bu yıl daha kapsamlı ve daha iyi bir organizeyle başarılı bir şekilde 6 güne tamamlandı. Emeği geçen organizasyon ekibine Uçhisar halkım adına teşekkür ediyorum. Böyle kapsamlı organizasyonlar Uçhisarımız’a ve bölgemize önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı şekilde saat mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışan personelime ve festival için kasabamıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayan turizmcilerimize, esnafımıza, güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum “dedi.

Cappadox festivalinin son günü kapanış etkinliği olarak Uçhisar Meydan’da Duman grubunun halk konseri düzenlendi. Festivale, Nevşehir ve ilçeleri dışında çevre illerden de katılım oldu.