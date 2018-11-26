40 Yılın ardından yeniden bir araya geldiler

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Anne Eli Derneği Başkanı da olan Sevgi Ay’ın organizatörlüğünde 40 yıl sonra bir araya gelen eski Kız Meslek Lisesi (Şimdi Nevşehir Lisesi) mezunları geçmişi yad ettiler.

Nevşehir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Sinop, Kütahya, Afyon, Kayseri gibi illerden gelerek hafta sonunda eski Kız Meslek Lisesinde buluşan mezunlar 40 yılın ardından özlem giderdiler.

Söz konusu buluşmanın organizasyonunu yapan Sevgi Ay, yurdun dört bir yanından Nevşehir’e gelerek, yaklaşık 40 yıllık özlemlerini gideren tüm 1982 – 1985 yılları arasındaki mezunlara teşekkür etti.