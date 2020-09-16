4 yıl hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı

Nevşehir adli makamlarınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan M.T.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.