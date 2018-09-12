4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs uygulama noktasında yakalandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama noktasında hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında Nevşehir adli makamları tarafından herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki İ.Y. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2018, 15:49