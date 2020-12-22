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4 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 günde 4 farklı adresten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 22.12.2020, 15:52 22.12.2020, 20:43
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 günde 4 farklı adresten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
M.A. ve E.Ş. tarafından çalınan eşyalardan kablolar ve 2 adet kamera hariç diğer bütün suça konu eşyaları sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken diğer şüpheli M.A. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.