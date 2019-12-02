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4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’de çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir 02.12.2019, 16:54
4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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Nevşehir’de çeşitli hırsızlık suçlarından aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 2 ayrı ikametten ve Kıratlıoğlu mahallesinden bir oto hırsızlığından ve yine Mehmet Akif Ersoy mahallesinden motosiklet çalınması suçlarından aranan 32 yaşındaki Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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