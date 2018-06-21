39 Amatör Spor Kulübüne 210.000 TL Nakdi Yardım Yapıldı

Nakdi yardım programına Sayın Valimiz İlhami AKTAŞ , Milletvekilimiz Mustafa AÇIKGÖZ ,İl Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa ÜNLÜER, ASKF Başkanı Mustafa AVCI ,Spor Kulüpleri Üyeleri ve Basın Mensuplarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan İl Müdürümüz Gençlik Spor Ailesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Genel Müdürlüğümüzce 81 ilimizde Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım programımız kapsamın da 39 kulübümüze toplam 210.000 TL lik yardımda bulunulmuştur.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Sayın Bakanımız Osman Aşkın BAK ve Genel Müdürümüz Mehmet BAYKAN a Amatör Spor kulüplerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Kulüplerimize yapılan yardımların hayırlı olmasını diler, teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dilerim dedi.