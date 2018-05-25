38 sanıklı davada zanlılara 510 yıl hapis cezası verildi

Nevşehir’de görülen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak, yağma tefecilik, uyuşturucu ticareti, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 38 kişinin yargılandığı davada, zanlılara adeta ceza yağdı.
Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak, yağma tefecilik, uyuşturucu ticareti, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan yargılanan Deniz K.’ya 201 yıl, Metin K.’ya 104 yıl, Şahin K.’ya 23 yıl, Turan K.’ya 17 yıl 6 ay, Yılmaz Ç.’a 56 yıl 8 ay, Erdoğan Ç.’a 47 yıl 6 ay, İbrahim Ç.’a 23 yıl 6 ay, İrfan K.’a 17 yıl 27 ay, İrfan K.’a 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Diğer sanıklara da çeşitli oranlarda cezalar verildi.Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2018, 16:15