350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı
Pırıl Pırıl Bir Nevşehir İçin Kolları Sıvayan Ve Mahallelerde Temizlik Kampanyası Başlatan Nevşehir Belediyesi, Mahallelerdeki Hizmet Seferberliğini Sürdürüyor. Belediye Ekipleri Son Olarak 350 Evler Mahallesi’nde Gerçekleştirdiği Temizlik Çalişmalari İle Birlikte Mahallenin Alt Yapı Ve Üstyapi Problemlerinin Çözümü İçin Çalişma Başlattı.
Pırıl Pırıl Bir Nevşehir için kolları sıvayan ve mahallelerde temizlik kampanyası başlatan Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki hizmet seferberliğini sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak 350 Evler Mahallesi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile birlikte mahallenin alt yapı ve üstyapı problemlerinin çözümü için çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Nevşehir’i temizlik konusunda Türkiye’nin örnek şehri yapma hedefiyle başlatılan kampanya çerçevesinde, daha önce Esentepe, Kıratlıoğlu ve Sanayi bölgesinde çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri bugün 350 Evler Mahallesi’ndeydi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mahallede gerçekleştirdiği mıntıka temizliği ile birlikte, yol kenarları ve parklarda bulunan ağaçları budayarak ot temizliği yaptı.
Çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin görev aldığı çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, mahalle muhtarı Salim Başbuğ ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunarak mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi aileleri de tespit eden ekipler ayrıca belediyenin çeşitli hizmetlerine yönelik aileleri bilgilendirdi.
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