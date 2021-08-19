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350 Evler Mahallesi Ceylan Caddesi’nda Altyapı Yenileniyor
Nevşehir Belediyesi tarafından 350 Evler Mahallesi Ceylan Caddesi’nde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başlatılıyor. Mahalle de özel halk otobüslerinin kullandığı cadde sıcak asfalt konforu ile buluşacak.
Nevşehir 19.08.2021, 15:03
350 evler Mahallesi’ndeki Ceylan Caddesi’nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlam içme suyu imkanı sunmak için Nevşehir Belediyesi harekete geçti.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önce parke taşla kaplı olan cadde de sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.
Çalışmalar dolayısıyla Ceylan Caddesi bu geceden itibaren araç trafiğine kapatılacak.