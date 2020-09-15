33. Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor

Nevşehir’de Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı seçilen esnaf ve sanatkarlara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Kutlama komitesince “Yılın Ahi Babası” seçilen ve Ahi Kaftanı giyerek şed kuşanan Belediye Başkanı Rasim Arı, yüzlerce yıllık geleneğiyle Türk kültürü için büyük bir değer olan Ahiliğin medeniyetimizin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde ve çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarların kültürel temellerini meydana getiren Ahilik ruhunun unutulmayarak gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirildi.

Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve oda başkanları katıldı.

Törende kutlama komitesi tarafından Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı seçilen esnaf ve sanatkarlara plaketleri Vali Becel ve Belediye Başkanı Arı tarafından verildi.

Bu arada kutlama komitesi tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı, “Yılın Ahi Babası” seçildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ahilik Haftasının hayırlı olmasını dileyerek, "Ahilik bizi biz yapan güzel bir değerimiz, özümüz. Ahilik demek kardeşlik demektir, Ahilik demek kalite demektir, dürüstlük, dayanışma ve hoşgörü demektir. Ecdadımızdan bize gelen bir güzelliktir Ahilik. Esnaf teşkilatı şeklinde söylense de aslında hayata bakıştır Ahilik" diye konuştu.

Ahi teşkilatı, Anadolu topraklarında, yüzyıllardır kardeşlik bilincini canlı tutan Ahilik teşkilatının, bugün de çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Arı, Ahilik ilkeleri ile tüm dünyada huzur, güzellik, zenginlik ve dayanışmanın hakim olabileceğine dikkat çekti.

Başkan Arı, "Ecdadımızın ortaya koymuş olduğu Ahilik anlayışını şehrimizde ve ülkemizde daha çok bilinip yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bugüne kadar birlikte çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Törenin ardından Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnaf ve sanatkarların haftasını kutladı.