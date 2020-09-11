30 Yıllık Altyapı Sil Baştan Yenileniyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 2020 yılının ilk aylarında başlattığı altyapı hamlesi çerçevesinde şehrin farklı noktalarında altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi’nde 30 yıl önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan kanalizasyon hattı ve içme suyu hattını yenileyecek, ayrıca bölgeye ilk kez yağmur suyu hattı da döşeyecek.

Ekipler, 3 bin 482 metre içme suyu, bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 900 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı hattının yapımına başladı.

Yunus Emre Caddesi’nde yaşanan altyapı sorununa vereceklerini ve şehrin dört bir tarafında geleceğe eser bırakmaya devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Çok şükür şehrimizde bugüne kadar birçok altyapı sorununu çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza sabrından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." Dedi.

Şehrin birçok bölgesinde olduğu gibi Yunus Emre Caddesi’nde de daha önce hiç yağmur suyu hattı olmadığına dikkati çeken Başkan Arı, “Altyapı çalışmaları yaptığımız bölgelere ilk kez yağmur suyu hattı döşüyoruz. Bundan böyle altyapı çalışması yaptığımız bölgelerde sorun yaşanmayacak. Şehrimizi baştan sona sağlam bir altyapıya kavuşturuyoruz.” diye konuştu.