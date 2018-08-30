30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Nevşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri, Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı.

Törende daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde de İstiklâl Marşı törene katılanlarca okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamasına daha sonra Valilik makamında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in, tebrikleri kabulü ile devam edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları daha sonra 2 nolu çim sahada devam etti.

Buradaki 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle düzenlenen kutlamada ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen , törene katılan protokol mensuplarının ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kutlamaya katılanlarca İstiklâl Marşı’mız okundu.

Burada düzenlenen törende konuşan Jandarma Yüzbaşı Adem Akgümüş, 30 Ağustos Zaferinin , Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen, hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferi olduğunu belirtti.

Jandarma Yüzbaşı Akgümüş “ Bu zafer, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyunca sinsice hazırlanan planlanın o gün için sonuncusu olan Sevr Paçavrasının yırtılıp atıldığı zaferdir. Bugün bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk Milletinin kahraman Türk Ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığını tüm dünyaya gösterildiği bir gündür. Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak bu zaferle ne kadar öğünsek azdır. Çünkü her evresi ile düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle taçlandırılmış olan bu harekat Türk Ordusunun Türk Subay ve Komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha ispatlanmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bu zaferin 96.yıldönümünde böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk Ordusunun mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarını ve vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyor, kahramanlıklarıyla destanlar yazan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Törende daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün anlam ve öneminin dile getirildiği şiirlerin asker ve öğrenciler tarafından okunmasının ardından Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekipleri halk oyunları gösterisi yaptı.

Kutlamalarda daha sonra söylenmesinin Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ‘de, devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

2 Nolu Çim sahada gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlaması resmi geçit töreni ile sona erdi.