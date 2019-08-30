30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Nevşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri, Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut’un Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı.

Törende daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde de İstiklâl Marşı törene katılanlarca okundu. Çenek sunma programının ardından Valilik makamında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut’un tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları daha sonra 2 nolu çim sahada devam etti.

Buradaki 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle düzenlenen kutlamada ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, törene katılan protokol mensuplarının ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kutlamaya katılanlarca İstiklâl Marşı’mız okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerinin gösterisi izlendi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ‘de, devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterisi ise törene katılanlarca ilgiyle izlendi.

2 Nolu Çim sahada gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlaması resmi geçit töreni ile sona erdi.