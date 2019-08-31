30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş’ın Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Resepsiyonda, Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş; “Davetimize icabet ederek geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi ve katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik etti.

Resepsiyonda masaları dolaşarak, konukları, şehit aileleri ve yakınları ile yakından ilgilenen Vali Aktaş, onlarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Orduevi Jandarma Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen resepsiyona; Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş ile kızı Elif Aktaş ve oğlu Ahmet Aktaş, Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İlçe Kaymakamları, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İlçe belediye başkanları, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve davetliler katıldı.