“30 Ağustos, Milletimizin bağımsızlığa kavuştuğu gündür”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarıldığını ifade eden Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker açıklamasında, “Aziz Milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.
Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile Ulusumuzun, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.