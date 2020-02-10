banner283

Son Dakika

3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polise teslim oldu.

Nevşehir 10.02.2020, 13:00
3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
banner230

Nevşehir’in Avanos ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polise teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada taksirle ölüme neden olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ü. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@