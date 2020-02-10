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3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
Nevşehir’in Avanos ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polise teslim oldu.
Nevşehir 10.02.2020, 13:00
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada taksirle ölüme neden olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ü. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.