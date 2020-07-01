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3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı
Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir 01.07.2020, 16:15
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.