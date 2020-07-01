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3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı

Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir 01.07.2020, 16:15
3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı
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Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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