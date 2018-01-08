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3 Genel başkandan birliğe ziyaret

Hafta sonunda Nevşehir oldukça ağır misafirlerini ağırladı. Başbakan’ın yanı sıra 3 genel başkanda Nevşehir’deki çeşitli programlara katıldılar.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:08
3 Genel başkandan birliğe ziyaret
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlığını ziyaret ettiler.

Birlik Başkanı İsmail Ördü ve çok sayıda oda başkanı tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Palandöken ve Atalay’a önümüzdeki günlerde birlik başkanlığının yapmayı planlandığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanı İsmail Ördü, her üç genel başkana da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Nevşehir’de başkanlar kurulu toplantısının yapılmasını ve toplantıya geniş bir katılımın sağlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Ördü’nün bu talebine TESK Genel Başkanı ve TOBB genel başkanı Nevşehir’de yapılacak böyle bir toplantıya katılmaktan mutluluk duyacaklarını, bu toplantının bölge turizmine de bir katkısı olması nedeniyle önemsediklerini dile getirdiler.

Palandöken, “Bizler siyaset üstü kuruluşlarız”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Nevşehir esnaf odaları birlik başkanı İsmail Ördü’nün daveti üzerine birlik başkanlığını ziyaret ettiklerini dile getirirken, “Burada iş dünyasının ve işçi sendikalarımızın en önemli iki temsilcisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler siyaset üstü kuruluşlarız. Ülkenin sorunlarının çözümü için bizlerde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Sayın birlik başkanımızın davetine inşallah iştirak etmekten de büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Atalay, “Esnafı da, çiftçisi de, işçisi de hep aynı gemideyiz”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Esnafın sağlık sorunlarına ilişkin Başbakanın önümüzdeki günlerde TESK Genel Başkanını ziyaret ederek önemli müjdeler vereceğine dikkat çekti.

Atalay, “Ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı ve helal kazançlar nasip etsin. Aynı geminin içerisindeyiz. Esnafı da, çiftçisi de, işçisi de. Hayırlı işler olursa hayırlı oluyor, kötü şeyler olursa bedelini hep birlikte ödüyoruz” diye konuştu.  

Hisarcıklıoğlu, “Esnaflarımızın sorunlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz”

TEKS Genel Başkanının esnafların sorunlarının çözümü adına önemli girişimlerde bulunduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hasircıklıoğlu, “Uçakta gelirken hep esnaflarımızın sorunları konuşuldu. Bendevi Palandöken başkanımız esnaflarımızın sorunlarını Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza bire bir her zaman iletmeye devam ediyor. Bizlerde kendisine her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ziyarette birlik başkanı Ördü, 3 genel başkana da ziyaretin anısına birer hediye sundu. 

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