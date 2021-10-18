3 camide kandil programı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili Nevşehir Fevzi Avlanmaz Camii, Mustafa Avlanmaz Camii ve Mehmet Akif Ersoy Camii başta olmak üzere tüm camilerde düzenlenen programlarla kutlandı.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yatsı namazı öncesi başlayan programlarda Nevşehir İl Müftülüğü ilahi ekipleri tarafından mevlid-i şerif, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve salâvatlar okunarak dualar edildi.

Camileri dolduran genç-yaşlı, kadın-erkek bütün vatandaşlar ellerini semaya açarak Mevlid Kandilinin huzur ve barış getirmesi için dua etti ve sevgili Peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilediler.

Cami çıkışında İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesi ve hayırseverler tarafından verilen ikramların ardından programlar sona erdi.