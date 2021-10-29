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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni İle Başladı
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı.
Nevşehir 29.10.2021, 12:11
Düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.