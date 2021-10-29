29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

Vali İnci Sezer Becel makamında Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile birlikte; protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksinde devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel bir konuşma yaptı.

Vali Becel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Devletimiz ve aziz milletimiz için büyük önem arz eden bu kutlu günün 98. Yıldönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

Türk Milleti, tarihte birçok büyük devlet kurmuş ve kurmuş olduğu devletlerin hâkim olduğu topraklarda barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ederek büyük bir medeniyet tasavvurunu gerçekleştirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesiyle aziz milletimiz, yokluk ve imkânsızlıklar içinde olmasına rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadele ile Kurtuluş Savaşı’nı zaferle neticelendirmiştir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı ve istiklal mücadelemizin kutsal bir mirasıdır.

Cumhuriyetin ilanıyla kurulan, köklü bir tarihin ve büyük bir medeniyetin mirasçısı olan Devletimiz, kurulduğu günden bu yana, büyük atılımlar gerçekleştirerek dünyada söz sahibi bir devlet olmayı başarmıştır. Büyük bir millet ve devlet olmanın gereği olarak ecdadı gibi dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır. Devletimiz, barış ve huzur ortamının tesisi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken, aynı zamanda yurtiçinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesine de güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.

15 Temmuz 2016’da ülkeyi bölerek karanlığa götürmek isteyen hain darbecilere karşı da tıpkı tarihteki örneklerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet ve devletimiz yan yana mücadele etmiş ve vatanımızı hainlere çiğnetmemiştir.

Milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olamaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Devletimiz ve milletimize sadakatle bağlı her bir vatandaşımızla, ay yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek vücut ve tek millet ülküsüyle huzur ve refahımızı artırmaya çalışarak, eşsiz güzellikteki ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma” hedefiyle çağdaş dünyanın önüne hep birlikte taşıyacağız.

Sevgili gençler, muasır medeniyet seviyesine ulaşma ülküsünde bugünün gençleri yarının büyükleri olan sizlere de büyük görevler düşüyor. Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Hiç kuşkusuz ki geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli değerlersiniz.

Sevgili öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünden yola çıkarak, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan sizler de dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerimle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.”

Vali İnci Sezer Becel’in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam eden tören, tören geçişi, şiirlerin okunması, Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi, okçuluk ve jimnastik gösterileriyle sona erdi.