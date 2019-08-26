26 Ağustos Malazgirt zaferimiz kutlu olsun

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Kaya, “26 Ağustos günü, bundan tam 97 yıl önce, büyük taarruz kudretiyle düşman mahv-ı perişan edilerek İzmir'e kadar kovalanmıştır. Vatan; okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar aldığımız nefes, yediğimiz helal lokma, milli namusun simgesidir. Vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez eşsiz ve emsalsiz değerimizdir. Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri vatanın teminatıdır. Bu ruh yerinde, bu karakter yüksek ahlaklı neferlerde saklıdır. 26 Ağustos 1071'de tarihin rotası değişmiş, asırlarca süren arayış ve mücadele azmi Anadolu'nun vatanlaşmasıyla farklı bir mecraya girmiştir. Sultan Alparslan komutasındaki kahramanlar, sayıca üstün Bizans ordusunu imanın gücüyle, fedakarlıkla Malazgirt'te ezmiş geçmiştir. Zafer milletindir, millet ise Türk'tür. Türk milleti her devirde, ruhi asaletinde billurlaşan yüksek kültürle bezenmiş varlığını zaferlerden örülü emsalsiz taçlarla süslemiştir. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan'a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük Taarruzun 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum. Hiç unutulmasın ki 'Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan; vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan" ifadelerinde bulundu.