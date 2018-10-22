24 ayrı suçtan sabıkası olan hayvan hırsızı yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 24 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve son olarak hayvan hırsızlığı suçundan aranan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunan ve son olarak hayvan hırsızlığı suçlarından aranan M.B. polis ekipleri tarafından Avanos ilçesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT kontrolünde 24 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen M.B. son olarak barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı hakkında yakalama kararı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken kullanmış olduğu araçta sigorta ve muayenesi olmadığından da 2 bin 234 lira para cezası verildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 11:45