23 yaşındaki imam son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR(MHA) Konya- Aksaray karayolunun 50. Kilometresinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kozaklı İlçesi Karahasanlı Köyünde görev yapan İmam-Hatip Hafız Abdussamet Dünya (23), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vefat eden Hafız Abdussamet Dünya için Acıgöl İlçesi Karapınar Kasabasında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Hafız Abdussamet Dünya' nın naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, İlçe Müftüleri, Şeyh’ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an kursu öğreticileri, İl ve İlçelerde görev yapan din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hafız Abdussamet Dünya, için Nevşehir merkez camilerinde de hatim okutuldu.