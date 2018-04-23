23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Nevşehir'de Kutlandı

Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından öğrenciler kortej halinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasının gerçekleştirileceği alana geldiler.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver daha sonra vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi.

Vatandaşların çocuklarıyla ilgiyle izledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Serkan Kibar,Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerle bazı kurum ve kuruluşların müdür ve yöneticileri katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920’nun taşıdığı önemin bir öğrenci tarafından dile getirilmesinin ardından çeşitli okul öğrencisi çocuklar, gün ile ilgili şiirler okudular.

Özel Kardelen Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinde daha sonra Kafkas Halk Oyunları gösterisinin yanı sıra Japon, Hint ve Japon Halk danslarından oluşan Dünya Çocukları Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

Müzik öğretmeni Nuh Erkul yönetiminde Atatürk Çocukları ve Çocuk Şarkılarının söylenmesinin Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ‘de, devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Etkinliklerin son bölümünde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen resim, masatenisi ve futbol branşlarında düzenlenen müsabakalarda derece giren öğrencilere ödülleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Serkan Kibar, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Şemsettin Çetin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından törenle verildi.