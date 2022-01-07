212. Sokağın Altyapısı Yenileniyor

Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Güzelyurt Mahallesi 212. Sokak’ta altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Mahallesi'nde yetersiz kalan altyapıdan kaynaklı sık sık meydana gelen içme suyu hattı arızaları ile birlikte yaşanan su kesintilerine son vermek için gerçekleştirilen çalışma ile birlikte sokağın mevcut içme suyu hattı tamamen yenileniyor.

İçme suyu hattını basınca dayanıklı ve uzun ömürlü polietilen borularla değiştiren belediye ekipleri çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından 212. Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmalarına başlanacak.