Bu sayede Down sendromunun sık rastlanan bir kromozomal sendrom olduğuna daha fazla dikkat çekilmekte; yaşayan Down sendromluların dışlanması, görmezden gelinmesi yerine birer birey olarak ihtiyaçlarının belirlenmesi hususunda daha fazla farkındalık yaratılması mümkün olmaktadır. Her yıl 21 Mart’ta düzenlenen Dünya Down Sendromu Günü ile toplumun farkındalığını arttırmak ve Down sendromlu bireylerin haklarını savunmak hedeflenmektedir.21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesi ile Müdürümüz Sayın Murat DEMİR,” genetik bir farklılık olan Down sendromlu insanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirterek Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren nitelikli eğitim vererek onların ilerleyen yaşlarında da hayatın her alanında etkin olmaları bilinciyle hareket ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının farkında olunması temennisiyle; Down sendromlu bireylere ve kıymetli ailelerine güzel bir hayat diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.