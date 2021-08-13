2021 LGS’de Rekorların Rekoru H. Lütfi Pamukçu Ortaokulundan!

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı ortaöğretime öğrenci yerleştirmede LGS başarısını perçinleyerek öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da rekorların adresi olmuştur.

2021 LGS Nevşehir İl birincisi öğrencimiz ülkemizin en seçkin okullarından İstanbul Galatasaray Lisesine yerleşerek okulumuzu ve ilimizi onurlandırmıştır.

Nevşehir’de H.Avni İncekara Fen Lisesi, Ürgüp Tesan Fen Lisesi ve Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje AİHL’ye (ilimizde bulunan üç fen lisesi) 55 öğrencimiz rekor başarıyla girebilecek puan almış ve istedikleri okullara yerleşmişlerdir. Bir önceki yıl 41 öğrencisini devlet fen liselerine yerleştiren okulumuz bu yıl 55 öğrencisini devlet fen liselerine yerleştirerek Nevşehir’in ve kendi rekorunun üstüne rekor kırmıştır.

Özel okullara 11 öğrencimiz, anadolu liselerine 20 öğrencimiz, sosyal bilimler liselerine 7 öğrencimiz, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sınavla alan bölümlerine 12 öğrencimiz yerleştirilmiştir . Toplamda sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilecek puanı alan 153 öğrencimiz bulunmakatadır. H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu zirvenin gerçek sahibi olduğunu ispatlamıştır.

Pandeminin kısıtlı ve zor koşullarına rağmen büyük başarımızda emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve okulumuzun çalışanlarına teşekkür ederiz. Öğrencilerimize yeni okullarında başarılar dileriz.

Gurur Kaynaklarımız ve Pırlanta Öğrencilerimiz Tablodadır.

‘’H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu Başarının Adresi ‘’

Harun Öcal

Okul Müdürü