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2021 LGS’de de H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu geleneği yine bozmadı.

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu öğretmenlerinin sınavdan sonra yaptıkları kitapçık değerlendirmesine göre bir öğrencimiz

Nevşehir 09.06.2021, 13:19
2021 LGS’de de H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu geleneği yine bozmadı.

Matematik Tam

Fen Bilimleri Tam

İngilizce Tam

T.C İnkılap Tarihi Tam

Din Kültürü ve ahlak Bilgisi Tam

Türkçe 18 Doğru 2 Yanlış yaparak Nevşehir il birinciliğine imza attı.

Bu zorlu süreçte böylesi bir başarıya imza atan öğrencimize, ailesine, emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlara, sınıf öğretmeni Murat DEMİRHAN Öğretmenimize, H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu İdaresi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu “BAŞARININ ADRESİ”…

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