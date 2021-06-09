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2021 LGS’de de H.Lütfi Pamukçu Ortaokulu geleneği yine bozmadı.
H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu öğretmenlerinin sınavdan sonra yaptıkları kitapçık değerlendirmesine göre bir öğrencimiz
Nevşehir 09.06.2021, 13:19
Matematik Tam
Fen Bilimleri Tam
İngilizce Tam
T.C İnkılap Tarihi Tam
Türkçe 18 Doğru 2 Yanlış yaparak Nevşehir il birinciliğine imza attı.
Bu zorlu süreçte böylesi bir başarıya imza atan öğrencimize, ailesine, emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlara, sınıf öğretmeni Murat DEMİRHAN Öğretmenimize, H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu İdaresi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.
H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu “BAŞARININ ADRESİ”…