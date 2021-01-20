2021 Avrupa Spor Kenti Nevşehir’in Hedefleri Büyük

Belediye Başkanı Rasim Arı, Koray Aldemir sunuculuğunda gerçekleşen programda Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından “2021 Avrupa Spor Kenti” seçilen Nevşehir’in yeni spor yatırımları ve hedeflerini anlattı.

Türkiye’nin ve dünyanın parlayan yıldızı ve Türkiye’nin ve dünyanın en romantik, en fantastik ve en mistik şehri olarak tanımladığı Nevşehir’i her alanda marka bir şehir yapma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Arı, bu amaçla birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi olarak son dönemde hem amatör spor branşlarına hem de spor yatırımlarına ciddi katkılar sunarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Arı, bu başarılı çalışmaların ardından yaptıkları adaylık başvurusu sonucunda Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonuna (ACES) tarafından birçok önemli şehir arasından sıyrılarak “2021 Avrupa Spor Kenti” seçildiklerini kaydetti.

Türkiye’de bu unvanı alan ilk il olduklarını hatırlatan Arı, “Sporda attığımız önemli adımların ve yatırımların neticesinde Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonuna (ACES) tarafından 2021 Avrupa Spor Kenti seçildik.Bu güne kadar bu unvanı Türkiye’de alan tek il İstanbul oldu. O da nüfusu 500 binin üzerinde olduğu için Avrupa Spor Başkenti unvanı aldı. Dolayısıyla Türkiye’de bu unvanı alan ilk şehir biz olduk. Aldığımız bu unvan ile birlikte deyim yerindeyse şehrimiz spora doyacak. Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz spor organizasyonlarına ilişkin gerekli hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bunun yanı sıra spor yatırımları konusunda da şehrimize önemli kazanımlar sağlayacağız” dedi.

Arı ayrıca, 2021 yılı içerisinde Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan organizasyonlara ilişkin her üç ayda bir değerlendirme toplantıları düzenleyeceklerini ve yıl sonunda Avrupa’da En İyi Spor Kenti Ödülü’ne aday olacaklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da destekleri ile çeşitli spor federasyonları ile işbirliği içerisinde olacaklarının altını çizen Arı, “Federasyonlarımızın büyük bölümü 2021 yılı içerisinde Türkiye ve Bölge Şampiyonaları’nın ciddi bir kısmını Nevşehir’de yapacak. Gençlik ve Spor Bakanımızı yakın bir tarihte şehrimizde ağırlayacağız. Burada da spor yatırımları açısından kendisi şehrimize önemli müjdeler verecek” diye konuştu.

Nevşehir Belediyesi olarak hem sporu altyapısına hem de tesisleşmeye ve yeni spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini anlatan Arı, Nevşehir Belediyespor bünyesine spor hayatlarını sürdüren birçok genç sporcunun ileriki yıllarda uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil edeceğini söyledi.

Nevşehir’e Türkiye2de ve dünyada bir benzeri olmayan dev bir spor kompleksi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Arı, 390 bin dönümlük bir arazi üzerine yapılacak olan kompleksin içerisinde stadyum, tenis kortları, elit sporcu merkezi, sporu oteli, 8 tane futbol antrenman, 1 tane futbol maç sahası, spor lisesi, kamp eğitim merkezi ve sosyal tesislerin bulunacağını açıkladı.

Yapılacak olan bu kompleks ile birlikte Nevşehir’in sporda tüm dünyaya ismini duyuracağını ve ciddi bir kamp merkezi haline geleceğini ifade eden Arı, “Nevşehir Avrupa Spor Kentleri içerisinde bir numara olacak” dedi.

2023 yılı Avrupa Kros Şampiyonası’na da aday olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in kısa sürede spor alanında da Avrupa’nın marka şehirlerinden biri haline geleceğine inandığını belirtti.

Nevşehir’deki 22 mahallenin tamamına yıl içerisinde yeni spor tesisleri kazandıracaklarının da müjdesini veren Başkan Arı, başta gençler olmak üzere Nevşehirlilerin spor yapabilmeleri için her türlü desteği vereceklerini vurguladı.