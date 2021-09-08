2021-2022 KYK Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler e-Devlet üzerinden 12 Eylül 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını yapabilecek. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversitelere kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de yurt başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca 10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay, dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkânları ile ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

NEVÜ Kredi Yurtlar Koordinatörlüğü Kuruldu

Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda konaklamaları için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde ‘NEVÜ Kredi Yurtlar Koordinatörlüğü’ kuruldu.

Öğrencilerin özellikle pandemi süreciyle birlikte akademik başarısında sağlıklı ve güvenli ortamlarda konaklamaları özel bir önem kazanırken, bu konuyu koordine etmek için NEVÜ ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün Nevşehir il ve İlçelerindeki Müdürlükleriyle ilişkilerini yürütmek amacıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü’ne bağlı olarak çalışacak ‘NEVÜ Kredi Yurtlar Koordinatörlüğü’ oluşturuldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de eğitim-öğretim gören kız ve erkek öğrenciler, merkez kampüse yakın mesafede bulunan Nevşehir İl Merkezindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM)’ye bağlı yurtlar ile birlikte Avanos, Ürgüp, Hacıbektaş ve Gülşehir ilçelerimizde bulunan yurtlarda konaklamakta.

27 Eylül itibariyle yüz yüze başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle birlikte oluşturulan NEVÜ Kredi Yurtlar Koordinatörlüğü, eğitim-öğretimlerine devam eden öğrencilerle ile birlikte bu sene ilk kez NEVÜ’yü tercih eden öğrencilerin konaklamalarında her hangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İl ve İlçe Müdürlükleriyle birlikte koordineli olarak çalışacak. Böylelikle öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim- öğretim almalarının yanı sıra konaklamaları da sağlanmış olacak.