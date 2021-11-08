2021-2022 Amatör Futbol Ligi Nazmi Orhan Sezonu Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Temsilciliği ve Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Amatör Futbol Ligi 2 nolu çim sahada Maksan Ot. İle Nevşehir 1969 ve 3 nolu çim sahada ise Özel İdarespor ile Sulusarayspor arasında oynanan müsabakalar ile başladı.

Müsabakaların başlangıcından önce bir tören düzenlendi. Törene Vali İnci Sezer ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Muhsin Özdemir, ASKF Başkanı Mustafa Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nevşehir İl Temsilcisi M. Tolga Karaca, İl Hakem Kurulu Başkanı Murat Tavukçu ve Hakemler, Gözlemciler Derneği Başkanı Muammer Uçar, kulüp yöneticileri, hakemler ve sporcular katıldı.

Törenin ardından her iki müsabakanın başlama vuruşu Vali Becel, Belediye Başkanı Savran ve İl Başkanı Kemikkıran tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Savran, “Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan amatör liglerimizdeki tüm sporcularımız ile teknik heyet ve hakemlerimize başarılı bir sezon diliyorum. Umarım sakatlıklardan uzak centilmence geçen bir sezon olur. Bu vesileyle de spor camiamızın sevilen isimlerinden biri olan ve 59 yaşında hayatını kaybeden merhum Nazmi Orhan'a da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.