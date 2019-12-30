2020 Yılbaşı Tatili Sürecinde Trafik ve Emniyet Tedbirleri Artırıldı
Nevşehir Emniyet - 2020 Yılbaşı Tatili Sürecinde Trafik ve Emniyet Tedbirleri Artırıldı.
Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini, istihbarat ve terör değerlendirmeleri ile şehirlerarası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşacağı dikkate alındığında proaktif önlemlerin belirlenmesi, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla;
Bu doğrultuda ilimizde gerçekleşebilecek her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek, yılbaşını vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini açısından;
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, otobüs/minibüs terminali, pazar yerleri ve umuma açık yerlerde,
Halkımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı,
Trafik akışını düzenleyecek, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak,
Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesini sağlayacaklardır.
Terminalde (Terminalde görevli personeli tarafından) ve güzergâh üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık, far donanımı vb. teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar çıkışlarına izin verilmeyecek, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontrolleri yapacaklardır.
Vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, kazasız günler dileriz.
GÜVENLİ ŞEHİR , NEVŞEHİR...
Vatandaşlarımız Emniyet ve Trafik İle İlgili Herhangi bir sorunları olması durumunda aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirler…
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHBAR, İSTEK VE ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARI
ACİL DURUM ÇAĞRI NUMARASI 112
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL: 0 384 213 13 77 - 78 - 79
0 384 213 39 18
KALE ŞEHİT İSMAİL ARSLAN POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ: 0 384 213 10 59
ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 212 30 29
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 213 17 95
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 213 80 81
İLÇELERİMİZ:
ACIGÖL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ: 0 384 311 33 98
AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 511 40 36
DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ: 0 384 381 30 40
GÜLŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 411 32 10
HACIBEKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 441 29 22
KOZAKLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ: 0 384 471 40 23
ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 341 40 58
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