2020 Yılbaşı Tatili Sürecinde Trafik ve Emniyet Tedbirleri Artırıldı

Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini, istihbarat ve terör değerlendirmeleri ile şehirlerarası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşacağı dikkate alındığında proaktif önlemlerin belirlenmesi, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla;

Bu doğrultuda ilimizde gerçekleşebilecek her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek, yılbaşını vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini açısından;

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, otobüs/minibüs terminali, pazar yerleri ve umuma açık yerlerde,

Halkımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı,

Trafik akışını düzenleyecek, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak,

Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesini sağlayacaklardır.

Terminalde (Terminalde görevli personeli tarafından) ve güzergâh üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık, far donanımı vb. teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar çıkışlarına izin verilmeyecek, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontrolleri yapacaklardır.

Vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, kazasız günler dileriz.

GÜVENLİ ŞEHİR , NEVŞEHİR...

Vatandaşlarımız Emniyet ve Trafik İle İlgili Herhangi bir sorunları olması durumunda aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirler…

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHBAR, İSTEK VE ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARI

ACİL DURUM ÇAĞRI NUMARASI 112

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL: 0 384 213 13 77 - 78 - 79

0 505 318 50 00 - 01 – 02

0 384 213 39 18

KALE ŞEHİT İSMAİL ARSLAN POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ: 0 384 213 10 59

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 212 30 29

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 213 17 95

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 213 80 81

İLÇELERİMİZ:

ACIGÖL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ: 0 384 311 33 98

AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 511 40 36

DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ: 0 384 381 30 40

GÜLŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 411 32 10

HACIBEKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 441 29 22

KOZAKLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ: 0 384 471 40 23

ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 0 384 341 40 58