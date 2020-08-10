2020 LGS Yerleştirmede 114 Altınyıldızlı Fen Liseli Oldu
2020 LGS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl Altınyıldız İlköğretim Kurumundan mezun olan 138 öğrenciden 114'sı Fen liselerine , 24'si Anadolu Liselerine yerleşmiş ve Altınyıldız İlköğretim Kurumu yine Nevşehir 1.si okul olmuştur.
2020 LGS yerleştirme sonuçlarına
NEVŞEHİR 1.Sİ KAAN CİVAN GALATASARAY LİSESİ
NEVŞEHİR 2.Sİ FURKAN MING LIANG HOU İSTANBUL ERKEK LİSESİ’ ne yerleşirken ,
diğer öğrencilerimiz ise Altınyıldız Fen lisesi, İzmir Fen Lisesi, Kayseri Fen Lisesi, Konya Karatay Fen Lisesi, Nevşehir Fen lisesi, İzmir Bornova Anadolu lisesi gibi Türkiye’nin gözde okullarına yerleşmişlerdir.
Mezun ettiği 1104 Öğrencisini Fen Liselerine, 689 Öğrencisini Anadolu Liselerine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS yerleştirmelerinden sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir. Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.
ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU
BİR KOLEJDEN ÇOK DAHA FAZLASI
BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN DE ÇOCUĞUNUZ ALTINYILDIZLI OLSUN