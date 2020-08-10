2020 LGS Yerleştirmede 114 Altınyıldızlı Fen Liseli Oldu

2020 LGS yerleştirme sonuçlarına

NEVŞEHİR 1.Sİ KAAN CİVAN GALATASARAY LİSESİ

NEVŞEHİR 2.Sİ FURKAN MING LIANG HOU İSTANBUL ERKEK LİSESİ’ ne yerleşirken ,

diğer öğrencilerimiz ise Altınyıldız Fen lisesi, İzmir Fen Lisesi, Kayseri Fen Lisesi, Konya Karatay Fen Lisesi, Nevşehir Fen lisesi, İzmir Bornova Anadolu lisesi gibi Türkiye’nin gözde okullarına yerleşmişlerdir.

TEOG,OKS,SBS ve LGS’de Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye Birinciliği elde eden ve puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si ve Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten Altınyıldız İlköğretim Kurumu, sadece öğretim alanında değil sosyo-kültürel alanlardaki başarılarıyla da Türkiye’nin Örnek okulu olmaya devam etmektedir. Bu başarılarda emeği geçen öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

Mezun ettiği 1104 Öğrencisini Fen Liselerine, 689 Öğrencisini Anadolu Liselerine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS yerleştirmelerinden sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir. Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.

ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU

BİR KOLEJDEN ÇOK DAHA FAZLASI

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN DE ÇOCUĞUNUZ ALTINYILDIZLI OLSUN