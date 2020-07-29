2020 LGS Şampiyonlari Altinyildiz Fen ve Anadolu Liselerini Tercih Ediyor!

Fen ve Anadolu Lisesi kayıtlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’de en çok tercih edilen Özel Lise oldu. Öğrencilerine sunduğu mükemmel öğrenme imkânları, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosu, başarı geçmişi ile birleşerek geleceğin şampiyonlarını akın akın Altınyıldız’a çekti. Altınyıldız’ı tercih eden öğrenciler, sınav sonuçlarını inceleyerek, hangi lise Türkiye genelinde YKS’de hangi başarıları kazanmış, öğrencileri Türkiye’nin hangi seçkin üniversitelerine yerleşmiş, sosyal imkânları neler, kadrolu öğretmen kadrosu kimler, 2020 YKS’de bireysel başarının yanında toplu başarıyı da değerlendirerek Türkiye’nin en seçkin okulları yerine Kolejini tercih ettiler.

Öğretim yılı 9.sınıflarına kayıt olan öğrenciler ; ‘‘YKS de Türkiye dereceleri kazanan Altınyıldız Koleji, öğrencilerine sadece Üniversite sınavlarında değil, her alanda başarılı bir gelecek sunmaktadır.” dediler. LGS Sınavlarında Nevşehir 3.sü,4sü olan öğrencinin yanı sıra, 2 yanlışı,3 yanlışı olan ya da başarıyı hedefleyen öğrencilerimiz, mükemmel eğitim ve sosyal yaşam sunan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’ni tercih etti.

2020 LGS Nevşehir şampiyonlarından;

KEVSER EZGİ SAĞCAN %0,07 DİLİM

ELİF DÖŞEYEN % 0,1 DİLİM

HİLAL SOLSUN % 0,3 DİLİM

HATİCE İPEKÇİ %0,33 DİLİM

Ve daha niceleri Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih etmişlerdir. Kayıtlarımıza gösterdikleri büyük ilgiden dolayı öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz.

yıllık başarı geçmişine sahip Altınyıldız’da güçlü, tecrübeli ve başarısını ispat etmiş öğretmenler tarafından öğrencilerimiz geleceğe hazırlanmaktadır. Altınyıldız Liselerinin Akademik başarısı 2020 yılında göz kamaştırdı.

geçen gün büyüyen, gelişen ve yenilenen Altınyıldız Liselerinde bini aşkın üniversiteliyi yetiştiren İdareci ve öğretmen kadromuzla yeni şampiyonları Nevşehir’e ve Türkiye’ye kazandırıyoruz.