2020 Kpss Önlisans sınav süresi kaç dakika. Sınav saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek 2020

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayaca, 130 dakika sonra yani 12.25 te bitecektir

KPSS ön lisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi.

KPSS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA

KPSS (Lisans, Ön lisans, ortaöğretim) 120 sorudan oluşmaktadır. Bunların 60 Genel Yetenek (30 matematik, 30 Türkçe), 60 Genel Kültür (sosyal bilimler, inkılap tarihi, genel kültür, vatandaşlık, anayasa). KPSS (lisans, önlisans, ortaöğretim) sınav süresi 130 dakikadır.

Adaylar 130 dakika içerisinde toplamda 120 soruyu yanıtlayacaklar.

DİKKAT!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

25 Ekim 2020 tarihinde ön lisans düzeyinde uygulanacak 2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasındaaçık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

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