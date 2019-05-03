2019 Yılı Hububat alım fiyatları açıklandı
2019 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
TMO hububat alım fiyat ve politikaları belirlenmiş olup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatımız açıklanmıştır.
2019 DÖNEMİ TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI
|
CİNSİ
|
ALIM FİYATI (TL/TON)
|
MAKARNALIK BUĞDAYLAR
|
MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)
|
1.450
|
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY
|
1.200
|
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
|
SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)
|
1.350
|
DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)
|
1.275
|
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY
|
1.125
|
ARPA
|
1.100
|
ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE
|
1.025
Ülkemizde 2019 yılı hububat hasadının Mayıs ayının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.