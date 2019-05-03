2019 Yılı Hububat alım fiyatları açıklandı

TMO hububat alım fiyat ve politikaları belirlenmiş olup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatımız açıklanmıştır.

2019 Yılı Hububat alım fiyatları açıklandı
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2019 Yılı Hububat alım fiyatları açıklandı

2019 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

TMO hububat alım fiyat ve politikaları belirlenmiş olup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatımız açıklanmıştır.

2019 DÖNEMİ TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI

CİNSİ

ALIM FİYATI (TL/TON)

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)

1.450

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY

1.200

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

1.350

DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

1.275

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY

1.125

ARPA

1.100

ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE

1.025

Ülkemizde 2019 yılı hububat hasadının Mayıs ayının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.
 

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