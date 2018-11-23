2019 Yılı Bütçesi 104.000.000,00.- TL Olarak Onaylandı

2019 Yılı İl Özel İdare Bütçesi, İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, görüşülerek 22.11.2018 tarihli birleşimde onaylanmıştır.

İl Özel İdaresi Bütçesinin yıllara göre dağılımı;

2014 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ : 34.000.000,00.-TL

2015 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ: 41.000.000,00.-TL

2016 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ: 57.000.000,00.-TL

2017 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ: 67.000.000,00.-TL

2018 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ ; 91.000.000,00.-TL iken

2019 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ :104.000.000,00.-TL olarak uygun görülmüştür.

2018 yılı bütçesinde gerçekleştirilme oranı Kasım ayı itibari ile %85-90 oranında sağlanmıştır. 2019 Yılı bütçesi için gerçekleştirilme oranının da önceki yıllara ait gelirlerimiz de göz önünde bulundurularak gider ve gelir bütçesinin denk olması şartıyla %100 e yakın olması hedeflenmektedir.

Bütçe görüşmeleri sırasında İl Özel İdare bütçesiyle eş zamanlı olarak hazırlanan Performans Programı, Yatırım Programı ve Stratejik Planın esas alınması amaç edinilmiştir.

2019 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin %50 si Yatırım Harcamalarına,%18 sı Personel Giderlerine, %30 ü Mal ve Hizmet Alımlarına %2 oranı ise Cari Transferlere ayrılmıştır. Bunun yanında 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılı bütçesinde de yatırımsal hizmetler için ayrılan ödenekler oranı yükseltilmiştir.

5302 Sayılı Kanunun 6.maddesi gereğince Mahalli ve Müşterek Nitelikte olmak şartı ile İlimizde bulunan resmi kurumlara İl Özel İdaresi Bütçesinden aşağıda belirtilen ödenekler ayrılmıştır. Bu ödenekler içinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü için ayrılan yasal pay “En Son Yıl Gerçekleşen Bütçe Giderinin” %1 oranı olurken Milli Eğitim Bakanlığı için “İl Özel İdaresi Özgeliri’nin” %20 si oranını kapsamaktadır.

Eğitim Giderleri; 12.000.000,00.-TL

Diğer Kurumlar:1.727.221,00.-TL olmak üzere Müdürlükler toplamı 13.727.221,00.-TL olarak uygun görülmüştür.

2019 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin ve bütçe imkanları doğrultusunda İlimize yapacağımız yatırımların, hayırlı olmasını dilerim.