2019 İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Altınyıldız Damgası
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 7-8/14-15/ Aralık 2019 tarihlerinde ilimizde yapılan yaş grupları il birinciliği satranç turnuvalarına aldıkları il dereceleri ile damgasını vurdular
Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlk-Orta Okulu sporcuları 6 il birinciliği ve altın madalya, 3 il birinciliği ve gümüş madalya, 5 il birinciliği ve bronz madalya kazanmışlardır.
Büyük bir mücadele sonunda dereceye giren sporcularımızın ilerde yapılacak Antalya Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil etme hakkı kazanmışlardır.
2013 Doğumlu Kızlar Kategori:
Zeynep Sevim Doğan il 1.si
Ebru Irmak il 2.si
Hayat Er il 3.sü
2012 Doğumlu Genele Kategori:
Yağız Kaan Elmacı il 3.sü
2011 Doğumlu Genel Kategori:
Kerem Baybars Belber il 1.si
İsmail Olgun il 3.sü
2009 Doğumlu Kız Kategorisi:
İpek Barış il 1.si
2009 Doğumlu Genel Kategori:
Berkay Nuray il 1.si
2008 Doğumlu Genel Kategori:
Emin Elmacı il 1.si
Berke Hıdır Kolutek il 3.sü
Melih Biçkes il 3.sü
Yağmur Sayın il 2.si
Elif Naz Özdemiroğlu il 3.sü
2006 Genel Kategori:
Selim Dalkılıç il 1.si olmuşlardır.
Altınyıldız ilköğretim Kurumu olarak Sporcularımızı onları yetiştiren öğretmenlerimiz ve ailelerini kutlar,başarılarının devamını dileriz.
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