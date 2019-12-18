2019 İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Altınyıldız Damgası

Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlk-Orta Okulu sporcuları 6 il birinciliği ve altın madalya, 3 il birinciliği ve gümüş madalya, 5 il birinciliği ve bronz madalya kazanmışlardır.

Büyük bir mücadele sonunda dereceye giren sporcularımızın ilerde yapılacak Antalya Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil etme hakkı kazanmışlardır.

2013 Doğumlu Kızlar Kategori:

Zeynep Sevim Doğan il 1.si

Ebru Irmak il 2.si

Hayat Er il 3.sü

2012 Doğumlu Genele Kategori:

Yağız Kaan Elmacı il 3.sü

2011 Doğumlu Genel Kategori:

Kerem Baybars Belber il 1.si

İsmail Olgun il 3.sü

2009 Doğumlu Kız Kategorisi:

İpek Barış il 1.si

2009 Doğumlu Genel Kategori:

Berkay Nuray il 1.si

2008 Doğumlu Genel Kategori:

Emin Elmacı il 1.si

Berke Hıdır Kolutek il 3.sü

Melih Biçkes il 3.sü

2007 Doğumlu Kızlar Kategorisi:

Yağmur Sayın il 2.si

Elif Naz Özdemiroğlu il 3.sü

2006 Genel Kategori:

Selim Dalkılıç il 1.si olmuşlardır.

Altınyıldız ilköğretim Kurumu olarak Sporcularımızı onları yetiştiren öğretmenlerimiz ve ailelerini kutlar,başarılarının devamını dileriz.