2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlandı

İlköğretim Haftası Kutlama programı; okul girişinde okul öncesi öğrencileri tarafından Vali İlhami Aktaş ve protokolün çiçeklerle karşılanması ile başladı ve Saygı Duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.



Öğrenciler adına bir öğrencinin konuşması ile devam eden program, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının akabinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Vali İlhami Aktaş, konuşmalarını yaptılar.



Vali İlhami Aktaş yaptığı konuşmasında; 2019-2020 eğitim - öğretim yılının başarılı bir dönem şeklinde geçmesi dileğinde bulundu ve tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim haftası dolayısıyla başarılar diledi.



Şiirlerin okunmasının ardından Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile program devam etti. Daha sonra, Özyayla İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, 1. Sınıf öğrencilerini “Hoş geldin” çiçeği ile karşıladı.



1. Sınıfların Dersliklerini ziyaret ederek, okul sıralarına oturan Vali Aktaş ve protokol, onlarla bir süre sohbet etti ve başarılar diledi.



Kutlama programına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, daire müdürleri, Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, okul müdürleri, Sendika temsilcileri ile öğrenciler ve velileri katıldı.