2018 Üniversite Sınavlarında Türkiye 87.si ve Nevşehir 1.likleri Yine Altınyıldızdan

Altınyıldız Koleji öğrencisi Ülkü İkbal İLHAN Y-EA puan türünde Türkiye 87.si, TYT’de Türkiye 103.sü,Fatma BAYRAKÇI Türkiye 556.sı, Göktuğ EKİNCİ Türkiye 1372.si, Burcu Sena AYDIN Türkiye 1653.sü, Mert USLU Türkiye 1801.si, Hazal GÜVENKAYA Türkiye 2035.si, Sümeyye ALCAR Türkiye 2307.si, Belinay ÜNLÜ Türkiye 2357.si, Melike Büşra BAŞTUĞ Türkiye 2433.sü,Sude Sena ALTINKAYA Türkiye 3143.sü, Ahmet FATİH AKCAN Türkiye 3417.si, Ömer Faruk GENÇ Türkiye 3585.si, İbrahim Enes USLU Türkiye 3593.sü, Banu Nur ISINMIŞ Türkiye 3703.sü,Furkan TAŞPINAR Türkiye 4300.sü, Mert KOZAN Türkiye 4362.si, Ayşe KAFALI Türkiye 4816.sı, Gökhan KOCAMAN Türkiye 5113.sü,Ahmet CİHAN Türkiye 5268.si olarak Nevşehir 1.liklerini ve Türkiye derecelerini kazanmışlardır.

Altınyıldız Koleji öğrencileri 2018 yerleştirme puanlarına göre tercih etmeleri halinde 30 öğrenci Devlet Tıp Fakülteleri olmak üzere Mühendislik,Mimarlık,Diş Hekimliği,Eczacılık ve Hukuk Fakültelerini kazanabilecek puanları almıştır.

Özel Altınyıldız Fen,Anadolu,Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri;2018 Üniversite Sınav Sonuçlarına göre; Sayısal Eşit Ağırlık puan dallarında Türkiye’de ilk 87.,103.,556.,638.,895.,999.,1372., 1456., 1539.,1653., 1801.,1949., 2035., 2307., 2326., 2357.,2844.,2433.,2514.,2864., 3143., 3417., 3585. ve daha bir çok dereceleri Altınyıldız Koleji öğrencileri almıştır.

8.sınıf ve Üniversite Sınav sonuçlarına göre ( LGS,TYT,AYT ) Nevşehir’in en güçlü öğretmen kadrosunun Altınyıldız Koleji’nde olduğu bir kez daha ispatlanmıştır.

Altınyıldız Koleji’nde elde edilen bu başarı okulun güçlü öğretmen kadrosuna, öğrencilere verilen kaliteli yayınlara ,haftaiçi yapılan birebir etütlere ,hafta sonu yapılan okulun farklı öğretmenlerinin girdiği kurslara bağlıdır.

Çoğu Anaokulundan başlayarak, İlkokul,Ortaokul ve Lise sona kadar Altınyıldız Kolejinde öğrenim gören öğrencileri, özverili, güçlü öğretmen kadrosunu ve velilerini kutlarız. Başarının adı ALTINYILDIZDIR.