2018 mutlu, huzurlu, Şehitlerin gelmediği bir yıl olsun

Yeni yılda Tüm Türk ulusunun mutlu, huzurlu, çekişmelerden uzak, Şehitlerin gelmediği bir yıl olmasını dileyen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, “Siyaseten çekişmelerle, ötekileştirmelerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yılın tüm ulusumuz için mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde, çekişmelerden ve ötekileştirmelerden uzak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde ilerleyen bir Ülke umuduyla gelişen bir ülke olmak umuduyla geçmesini diliyorum” diye konuştu.