2018 LGS Yerleştirmede 116 Altınyıldızlı Fen Liseli Oldu

TEOG,OKS,SBS’de Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 60 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu ,116 öğrencisini Türkiye’nin en başarılı Fen liselerine yerleştirme başarısı göstermiştir.32 öğrencisini ise yine Türkiye’nin en başarılı Anadolu liselerine yerleştirerek Nevşehir’in Eğitimdeki Gururu olmaya devam etmiştir

Sınavın ismi değişse de, başarının ismi yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye Birinciliği elde eden ve puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si ve Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten Altınyıldız İlköğretim Kurumu, sadece öğretim alanında değil sosyo-kültürel alanlardaki başarılarıyla da Türkiye’nin Örnek okulu olmaya devam etmektedir. Bu başarılarda emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Mezun ettiği 782 Öğrencisini Fen Lisesine,607 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2017-2018 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmıştır. Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları, sosyal yaşam alanlarıyla ‘Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye’nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerimize, yeni okullarında başarılar dileriz.