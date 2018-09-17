2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Başladı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile okul müdürleri ve öğrenci velilerinin de katıldığı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ve İlk Öğretim Haftası kutlamaları öncesinde okul öğrencileri protokolü okul girişinde çiçekle karşıladı.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile birlikte kutlanan İlköğretim Haftası kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 2018-2019 eğitim döneminde 18 milyon öğrencinin bugün itibariyle ders başı yapacaklarını belirterek ,yeni öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Menekşe, öğretmenlerden geleceğimizin teminatı çocukların çağın gerektirdiği bilgi ile donatılı bir şekilde yetiştirilmelerinin yanı sıra, milli ve manevi değerlere bağlı , özgüveni yüksek ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeleri çağrısını yineledi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ’da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olarak başarılı bir şekilde geçmesi dileğinde bulundu.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından, Mustafa Çalışkan İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerini çiçekle karşıladı.

Törende daha sonra Vali Aktaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen ’in yanı sıra protokol mensupları, Mustafa Çalışkan İlkokulu dersliklerinde incelemelerde bulundular. Okul sıralarına oturan Vali Aktaş,Milletvekili Menekşe ve Belediye Başkanı Seçen, öğrencilerl sohbet edip yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerini ilettiler.