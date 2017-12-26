2017’nin Son Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, NTB Başkanı İbrahim Salaş, NTSO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meslek Komiteleri Başkanları ve Disiplin Kurulu üyeleri katılımı ile gerçekleşti.

Toplantının açılışını yapan Meclis Başkanı Seyit İnce, konuşmasında Odamız bütçesinin ülkemiz ve Nevşehir ekonomisine hayırlı ve güzel hizmetler yapması dileğiyle, 2018 yılının Odamız üyeleri başta olmak üzere şehrimiz, ülkemiz ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennilerinde bulundu. Başkan İnce’nin konuşmasının ardından bütçe görüşmeleri yapılarak 2018 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

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Toplantının devamında Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız 2017 yılının genel değerlendirmesini yapıp, faaliyetler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

Parmaksız sunumunda;

Teknopark Anonim Şirketi Kurulması Yönünde Çalışmalar Tamamlandı

“Nevşehir Üniversitesi, Odamız, Nevşehir Ticaret Borsası ve diğer paydaşların anonim şirketi ortaklığında Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Kapadokya Teknopark Anonim Şirketi Kurulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Başlangıçta 300.000 TL ve 300 pay ile kurulması düşünülen şirkete ortak olunması yönünde çalışmaları tamamlama aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Teknoparklar; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, kobileri yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak üzere kurulmuş şirketlerdir.”

Kuluçka Merkezi Anlaşması İmzalandı

“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Kuluçka Merkezi anlaşması yapmış bulunmaktayız. Kuluçka merkezleri; girişimcilerin ve yatırımcıların rehberleridir diyebiliriz. Kuluçka merkezleri girişimin en kırılgan olduğu dönemde hayatta kalabilmesine, olanak sağlamak için yapılması gerekli çalışmalara ilişkin olarak verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadır.

Üyelere Yabancı Dil Eğitimi Verilecek

“Nevşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde yabancı diller yüksekokulu ile işbirliği içerisinde Odamız üyelerine talep edilen yabancı dillerde, talep edilen düzeylerde yabancı dil eğitimi verilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. İlerleyen günlerde meclis ve meslek komitesi üyelerimizi ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz.”

Kapadokya Üniversitesi İle Mesleki Eğitim Seferberliği

“Geçtiğimiz aylarda TBMM tarafından kabul edilen kanun ile ilimizin 2. Üniversitesi olarak kurulan Özel İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait Kapadokya Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile yaptığımız görüşme sonucu özellikle mesleki eğitim konusunda önemli gelişmeler sağladık. Nevşehir IOSB’de yer alan sosyal donatı alanında meslek yüksek okulu kurulmasına yönelik fikir birliğine vardık.” Dedi.

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; NTSO ile uyum içerisinde çalıştıklarını Başkanın sunumunda belirttiği hususların Nevşehir için ne kadar önemli olduğunu, bunların yerine getirilmesi hususunda işbirliği içerisinde çalıştıklarını, tüm gayretlerinin Nevşehir’e hizmet olduğunu, NTSO’nın ve iş adamlarının ülke ekonomisi için önemini dile getirerek, 2018 yılının ülkemize, devletimize tüm iş adamlarına hayırlara vesile olmasını diledi.

Son olarak Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız; Türk Milleti olarak, Türk Yatırımcısı olarak yılmadan, korkmadan, çekinmeden üretmeye, kaynak ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini ifade ederek, bu süreci daha da büyüyerek atlatacaklarını ifade edip, 2018 yılının Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlara vesile olması temennisi ile toplantıyı sonlandırdı.